"Perfetti sconosciuti", tradimenti e segreti... nel cellulare

Siamo a casa di Eva (Kasia Smutniak), una psicologa sposata con il chirurgo plastico Rocco (Marco Giallini). Gli ospiti sono Cosimo (Edoardo Leo), un tassista neosposo con la mite veterinaria Bianca (Alba Rohrwacher) e la coppia composta da Lele (Valerio Mastandrea) e Carlotta (Anna Foglietta). Infine con loro, Peppe (Giuseppe Battiston) insegnante di ginnastica in cerca di amore. Parte così il gioco della verità telefonica. All'inizio sembra tutto divertente, ma piano piano si scopriranno tradimenti, rapporti squilibrati, in un gioco al massacro che mostra una piccola-grande verità: nessuno conosce affatto le persone anche a lui più vicine.



Il film è girato tutto in un interno, in una casa del quartiere romano dei Parioli. Il regista Paolo Genovese ha dichiarato a proposito della trama: "Siamo tutti frangibili, il cellulare diventa la nostra vita segreta. Dentro non ci sono solo amanti e tradimenti, ma tutto ciò che non vogliamo far sapere".