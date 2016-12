"Independence Day: Resurgence", gli alieni minacciano di nuovo il pianeta

"Sono tornati!", esclama Jeff Goldblum (il Dottor David Levinson) che ora ha il compito di armare la terra per difendersi dagli attacchi degli alieni, più agguerriti e cattivi che mai. Della trama si sa ancora poco, anche se dalle prime immagini si vede che è ambientata in New Mexico, esattamente 15 anni dopo il primo "attacco". Tornano quasi tutti gli alieni, ad eccezione di Will Smith.

Vivica A. Fox sarà di nuovo nei panni di Jasmine Dumbrov che non è più una ballerina di lap dance. Rivedremo anche Bill Pullman, Judd Hirsch, Ward (nei panni del Presidente), mentre Usher interpreterà il figlio di Jasmine. Insomma, è tutto pronto per il grande ritorno e solo "l'ingenuità di un manipolo di uomini e donne coraggiosi può salvarci dal rischio dell'estinzione".