"Il Caso Spotlight", al cinema l'inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa

Nell'estate 2001, appena arrivato da Miami per dirigere il Globe, il neodirettore Marty Baron (Liev Schreider) ordinò al team Spotlight di indagare su un prete accusato di aver abusato, nei suoi trent'anni di permanenza nella parrocchia locale, di parecchi bambini. Il team, pur sapendo del rischio di mettersi contro la Chiesa Cattolica, decise di andare in fondo alla vicenda, scoperchiando passo dopo passo un vaso di Pandora dal quale saltò fuori di tutto. La Chiesa era colpevole di insabbiamenti reiterati.



L'inchiesta all'epoca fu premiata con il prestigioso premio Pulitzer.



Presentato fuori concorso alla 72esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, il film è candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia (Tom McCarthy), miglior attore non protagonista (Mark Ruffalo) e migliore attrice non protagonista (Rachel McAdams).