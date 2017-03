"Ghost In The Shell", Scarlett Johansson è una cyborg sexy e spietata

E' nelle sale italiane " Ghost In The Shell ", film di fantascienza tratto dal classico manga cyber-punk di Masamune Shirow . Protagonista è Scarlett Johansson , nei panni del "Maggiore", un cyborg a capo di un'organizzazione antiterroristica che deve sventare l'attacco a un'industria che si occupa della tecnologia per l'intelligenza artificiale.

"Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg 1 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 2 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 3 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 4 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 5 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 6 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 7 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 8 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 9 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 10 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow 11 di 11 Da video Da video "Ghost In Shell", Scarlett Johansson è una sexy cyborg Arriva nei cinema il film di fantascienza tratto dal manga cyber punk di Masamune Shirow leggi dopo slideshow ingrandisci

Il film, prodotto dalla Dreamworks e da Steven Spielberg, è diretto da Rupert Sanders. La gestazione è stata parecchio lunga, se si pensa che Spielberg ha acquisito i diritti per trarre un live action dal fumetto nel 2008. "Ghost In The Shell" negli anni 90 è stato un vero fenomeno di culto, con il manga prima e con il film di animazione poi.



L'uscita di questa versione "live" era molto attesa dai fan anche se non sono mancate le polemiche sulla scelta della Johansson come protagonista. In particolare perché il personaggio originale del "Maggiore" era di origine asiatica. Polemiche pretestuose che non hanno attecchito in Giappone, dove, essendo la produzione hollywoodiana, era stato dato per scontato che la protagonista avrebbe avuto tratti occidentali.