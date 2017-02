"Cinquanta sfumature di nero", Ana e Christian tra erotismo e gelosie

"50 sfumature di nero" è pronto a stuzzicare le fantasie di milioni di coppie in tutto il mondo, giusto in tempo per San Valentino. Il sequel con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan arriva infatti nelle sale italiane il 9 febbraio e Tgcom24 offre in esclusiva una scena della pellicola erotica. Dopo aver esplorato le rispettive perversioni, ora la coppia dovrà fare i conti con la gelosia e con i fantasmi che arrivano dal passato.