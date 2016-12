"Blair Witch", in esclusiva le prime immagini del sequel

La Strega di Blair è pronta a colpire di nuovo. A 17 anni di distanza da "The Blair Witch Project", film che ha segnato un’epoca per il genere, arriva nelle sale italiane il 21 settembre "Blair Witch", il sequel più atteso dell’anno. In esclusiva per Tgcom24 le prime immagini e il trailer del nuovo capitolo, che farà luce sui macabri eventi avvenuti nella spaventosa foresta di Black Hills, nel Maryland.