"Animali fantastici e dove trovarli": J.K. Rowling ci porta nel suo mondo

Redmayne interpreta il "magizoologo" di questo mondo fantastico, Newt Scamander. La storia inizia nel 1926, con Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto…se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.



A completare il cast ci sono Katherine Waterston, Tony Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e la due volte candidate all'Oscar Samantha Morton. Per la Rowling si tratta del debutto in qualità di sceneggiatrice. La storia le è stata ispirata dal libro di testo in uso a Hogwarts, "Fantastic Beasts and Where to Find Them", scritto dal suo personaggio, Newt Scamander.