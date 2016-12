"American Pastoral", Ewan McGregor debutta alla regia con un classico

Esordio alla regia per Ewan McGregor, che per il suo primo lungometraggio ha deciso di confrontarsi con un classico della letteratura: "Pastorale americana", romanzo di Phil Roth premio Pulitzer nel 1997. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film, in sala dal 20 ottobre, che racconta ascesa e caduta di Seymour Levov detto "lo Svedese", interpretato dallo stesso McGregor.