"Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare" arriva al cinema

Per ii weekend natalizio (dal 23 dicembre) arriva in sala "Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare", il quarto capitolo con protagonisti i tre scoiattolini. Tgcom24 offre in esclusiva una clip, che vede la partecipazione del cantante Redfoo del duo LMFAO. Alvin, Simon e Theodore intraprendono un viaggio on the road per impedire a Dave (Jason Lee) di chiedere la mano della fidanzata (Williams-Paisley). Riusciranno nella loro impresa?