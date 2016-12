Stazioni Lunari, concerto-evento con Max Gazzè e Carmen Consoli

Ognuno degli artisti metterà a servizio dei colleghi la propria identità personale, per una serata alla scoperta di inediti percorsi musicali tutti da esplorare. Il format ideato da Francesco Magnelli dopo dodici anni conserva la sua struttura originale, ma si apre ad un allestimento completamente rinnovato, frutto dell'esperienza maturata nel tempo.



"Stazioni Lunari" è un progetto nato più di dodici anni fa. Come cominciò?

Fabbrica Europa, un festival fiorentino, mi chiese di organizzare una serata speciale. Mi venne in mente di mettere insieme sul palco quattro cantanti provenienti da mondi diversi, accompagnati da un solo gruppo, per ripercorrere la carriera di ogni artista.



Nel corso del tempo come è cambiato?

Ha assunto nuove valenze. Per esempio non devono per forza cantare tutti, ognuno nella propria stazione lunare può arrangiare, partecipare con un coro o semplicemente ascoltare gli altri. Anche ascoltare infatti è un segnale molto bello...



A legare i diversi artisti c'è Ginevra Di Marco, ideatrice insieme a te del progetto...

Sì, ma Ginevra non è una figura centrale nel senso classico. E' il collegamento tra le diverse stazioni degli artisti, che si mettono completamente a disposizione dello spettacolo senza protagonismi.