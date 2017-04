Star Wars, reunion storica e svelati poster e teaser de "Gli ultimi Jedi"

Una cerimonia spettacolare che non ha mancato di commuovere gli affezionati con il ricordo di Carrie Fisher, l'iconica principessa Leila scomparsa lo scorso dicembre a 60 anni a causa di un attacco di cuore. "Sarà per sempre - ha detto Lucas - la principessa che assume il comando e non retrocede. Mancherà a tutti, la ameremo per sempre". A celebrarla, anche la figlia Billie Lourd, che è apparsa al suo fianco come il Tenente Connix in 'Il risveglio della forza' e lo sarà ancora, per un'ultima volta, nel prossimo episodio della saga 'Gli ultimi Jedi': "Mia madre diceva sempre che non sapeva dove finisse la principessa Leila e dove iniziasse Carrie Fisher". L'attrice ha raccontato come la Fisher amasse i fan di 'Star wars' perché l'avevano sempre accettata e sostenuta, sia quando era "una forte soldatessa", sia quando mostrava le sue imperfezioni e il suo "lato vulnerabile".