Spice Girls, un tour mondiale per i 20 anni di carriera. Ma Victoria Beckham dice "no"

Nell'estate 2016, le Spice Girls si riuniranno per un tour mondiale celebrativo, al quale non parteciperà Victoria Beckham . L'ex Posh è troppo impegnata a promuovere nel mondo la linea di moda che porta il suo nome per dedicarsi al progetto, messo in piedi in occasione dei 20 anni dall'uscita del primo singolo del gruppo, " Wannabe ". Secondo il Sun, il tour dovrebbe fruttare a ogni Spice oltre 10 milioni di sterline, più di 14 milioni di euro.

"C'è grande richiesta", ha detto la fonte al tabloid, specificando che le quattro ragazze sono d'accordo su tutto e che "Mel B (che vive a Los Angeles, ndr) è volata a Londra il mese scorso in gran segreto per pianificare tutto".



La stessa fonte ha spifferato il no di Victoria, impegnata con la sua carriera di stilista e con i 4 figli: "Victoria augura alle ragazze tanta fortuna, ma ora è troppo indaffarata".



La Beckham, che è in ottimi rapporti con le altre quattro Spice, aveva preso parte alle ultime due reunion del gruppo, la prima in occasione del tour organizzato tra il 2007 e il 2008 e la seconda tre anni fa per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.