David Bowie ucciso da un cancro al fegato: "Ha lottato come un leone"

David Bowie è morto di tumore al fegato : lo ha detto Ivo van Hove , il regista del suo spettacolo " Lazarus ", ancora in scena a New York. "Ho visto un uomo lottare come un leone e continuare a lavorare nonostante tutto, anche sul letto di morte. Ho grande rispetto per tutto questo", dice van Hove. Il regista spiega di aver saputo della malattia di Bowie un anno fa e di esserne stato uno dei pochi a conoscenza.

"Mi aveva raccontato di avere un cancro al fegato da un anno e tre mesi - spiega - e che oltre quell'apparizione non sarebbe più potuto essere presente allo spettacolo. Credo che nessuno lo sapesse. Né gli attori né tanto meno i musicisti che avevano lavorato con lui a 'Blackstar', il suo ultimo album".



Van Hove ha anche raccontato che Bowie sarebbe svenuto dietro le quinte a New York. "In quel momento ho realizzato che non lo avrei più visto". La morte di Bowie è comunque ancora avvolta dal mistero. A due giorni dalla scomparsa, infatti, ancora non è stato reso nota la città dove è morto e se il suo corpo è stato già seppellito. Il tutto mentre continua incessante l'omaggio dei fan in tutte le case dove ha vissuto: a Londra, a New York, a Berlino.