"David Bowie stava per iniziare una cura sperimentale contro il cancro"

David Bowie stava pensando di iniziare una nuova cura sperimentale contro il cancro. Lo ha rivelato Robert Fox, impresario teatrale molto amico del cantante inglese, morto il 10 gennaio di tumore al fegato. "E' un trattamento che ha avuto discreti risultati in altre persone - ha spiegato Fox al "Times" -. Era ottimista, pensava di riuscire a prolungare la vita. Probabilmente in attesa di nuove cure che sarebbero arrivate in futuro".