"La Grande Bellezza", boom su Canale 5

16:07 - Dal successo americano al successo televisivo su Canale 5. "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, premiato agli Oscar come Miglior Film Straniero, ieri sera ha fatto volare la Rete ammiraglia Mediaset a quasi nove milioni: 8.861.000 telespettatori con share del 36.11%. E' il film più visto in tv degli ultimi 10 anni. I numeri si incrementano sul target 15-64, riferimento per gli investitori pubblicitari, dove ha sfiorato il 40% di share.

Nella prima parte il film ottiene 10.279.000 (35.45%), mentre nella seconda si attesta a 6.936.000 (37.52%). I picchi hanno toccato il 44% di share e 12.500.000 di telespettatori.



La scelta di Mediaset di proporre “La Grande Bellezza” subito dopo la vittoria agli Oscar, direttamente dalle sale cinematografiche alla prima serata di Canale 5, è stata vincente. La pellicola di Sorrentino ha fatto boom anche su twitter: sono stati quasi 70.000 i tweet legati a #LaGrandeBellezza.



Il film ha dominato per tutta la giornata le prime posizioni dei Trend Topic. Oltre a #LaGrandeBellezza (presente in 61.344 tweet), gli hashtag entrati nei TT sono stati #Sorrentino, #Oscar, #Canale5 #Roma, #toniservillo, #Verdone, #Ferilli. Stamattina gli hashtag legati alla #LaGrandeBellezza sono ancora trending topic e continuano a occupare le prime 10 posizioni dei TT.



Il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Una festa per la tv e il cinema" - "Per la prima volta, un film di altissimo valore, 'La Grande Bellezza' premiato con l’Oscar poche ore fa, è stato offerto in anteprima su una grande rete gratuita. Una scelta innovativa, per certi versi coraggiosa, che Mediaset ha compiuto per garantire agli italiani la possibilità di vedere subito, da casa propria, la pellicola che ha ricevuto gli applausi del mondo intero. Una pagina importante di servizio per il pubblico che si è rivelata vincente sotto tutti i punti di vista. Il pubblico infatti ha dato una risposta d’ascolto eccezionale e tutt’altro che scontata, come ben sanno i professionisti del mondo televisivo. Ieri sera “La Grande Bellezza” ha tenuto quasi 9 milioni di telespettatori in ascolto fin’oltre mezzanotte. Un’autentica festa per la televisione e per il cinema italiano".



Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: "E' stata un'operazione che ha portato un capolavoro assoluto nelle case di moltissimi italiani, i contatti sono stati 21 milioni e mezzo. E' l'opera di uno straordinario talento del cinema italiano e premia la scelta di Mediaset di offrire al pubblico di Canale 5, direttamente dalle sale cinematografiche e a poche ore dalla proclamazione degli Oscar, un film meraviglioso. Grazie e complimenti ancora a Paolo Sorrentino, a tutto lo straordinario cast, ai grandi produttori Medusa e Indigo Film".