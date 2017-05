A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura 1 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 2 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 3 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 4 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 5 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 6 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 7 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 8 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 9 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 10 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 11 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 12 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 13 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 14 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 15 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 16 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 17 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 18 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 19 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 20 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 21 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 22 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 23 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 24 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 25 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 26 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 27 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 28 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 29 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 30 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 31 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 32 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 33 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix 34 di 34 Afp Afp A Cannes vince "The Square": le immagini della cerimonia di chiusura Si è chiusa la 70.ma edizione del Festival del cinema di Cannes. La Palma d'oro è andato al film svedese "The Square" di Ruben Ostlund. A Sofia Coppola il premio per la miglior regia, migliori attori Diane Kruger e Joaquin Phoenix leggi dopo slideshow ingrandisci

E così anche la 70.ma edizione del Festival del cinema è andasta in soffitta al termine di una cerimonia che ha visto tra i protagonisti la madrina Monica Bellucci e le stelle che componevano la giuria.



Una giuria presieduta da Pedro Almodovar che ha accontentato un po' tutti i favoriti della vigilia trovando però il colpo a sopresa della Palma d'oro, assegnata a un outsider. Il regista Ruben Ostlund ha festeggiato la vittoria con un mini show sul palco fatto di mimica, saltelli ed esultanza da stadio, a testimoniare che il premio era tutto tranne che scontato. Sofia Coppola si deve accontentare del premio per la regia e così Jane Campion rimane l'unica regista donna ad aver vinto la Palma d'oro nella storia del Festival. Nicole Kidman, in concorso con quattro film, si è portata a casa il premio speciale del 70.mo anniversario.



Tra gli altri premi la Palma d'oro per il miglior cortometraggio è andata a "A Gentle Night" di Ziu Yang. Per la migliore sceneggiatura invece la giuria ha optato per un ex-aequo, assegnando il premio in coabitazione a Yorgos Lanthimos ed Efthimis Filippou per "The Killing Of A Sacred Deer" e a Lynne Ramsay per "You Were Never Really Here".