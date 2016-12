"Prince rimase sveglio per sei giorni di fila prima di morire"

Prince è rimasto sveglio per sei giorni , le sue ultime 154 ore prima di morire. A fare la rivelazione shock è il cognato dell'artista. "Ero con lui lo scorso fine settimana - racconta Maurice Phillips , che ha sposato la sorella minore del cantante Tyka Nelson - ha lavorato di seguito per 154 ore. Era un bravo cognato". Non solo. L'uomo annuncia anche che la residenza Paisley Park diventerà un museo dove i fan potranno recarsi per ricordare il loro idolo.

E mentre i suoi dischi tornano in vetta alle classifiche, è mistero sulla enorme eredità, quantificata in 300 milioni di dollari. Manca un testamento ed eredi diretti (Prince non lascia né moglie né figli) così a beneficiare sarebbe la sorella Tyka, con un passato di droga e prostituzione.

Resta anche il mistero sulla sorte della "Vault", la cassaforte all'interno della quale l'artista custodiva migliaia di canzoni inedite, quanto basta per pubblicare un album all'anno per i prossimi cento anni. Non è ancora chiaro se Prince volesse rendere pubblica quella musica che custodiva così gelosamente.