Beatles, 50 anni fa usciva "Help!"

Come già il terzo disco della band, A Hard Day's Night, Help! Nacque come colonna sonora, salvo poi essere sviluppato come progetto autonomo. L'album contiene alcuni tra i successi dei Beatles più noti: non solo Yesterday, sognata, scritta e cantata dal solo Paul McCartney, ma anche You've Got To Hide Your Love Away, Ticket To Ride e ovviamente Help!, che dà il titolo al disco.



Tutte e tre le canzoni furono scritte da John Lennon e sono molto diverse tra loro. You've Got To Hide Your Love Away è il primo brano interamente acustico registrato dai Beatles. La canzone è un omaggio alla musica di Bob Dylan, per il quale Lennon nutriva forte stima. Secondo il tour manager dei Beatles, Tony Bramwell, il testo alluderebbe a un presunto amore omosessuale dell'artista. Bramwell indica in Brian Epstein, il manager del gruppo, l'amore extra coniugale di cui parla la canzone.



Anche dietro a Ticket To Ride ci sarebbe un significato nascosto. La versione ufficiale parla di un riferimento alle vacanze che John e Paul facevano in autostop da adolescenti nell'isola di Wight, dove la cugina di McCartney gestiva un albergo in una cittadina chiamata Ryde. Una seconda interpretazione vuole che l'espressione che dà il titolo al brano fosse usata da Lennon per indicare il certificato di salute delle prostitute di Amburgo, un documento rilasciato dalle autorità della città tedesca e necessario per esercitare la professione, in cui si attestava che non fossero affette da malattie veneree.



Help! è la richiesta d'aiuto più famosa della musica. Scritta da Lennon con l'aiuto di McCartney, la canzone è pervasa da un senso di nostalgia per la spensieratezza dell'adolescenza e dallo smarrimento derivato dalla "Beatlemania" che ormai impazzava. John Lennon dichiarò di considerare Help! una delle poche canzoni "sincere" scritte dal gruppo.



L'album contiene anche due brani composti da George Harrison: I Need You e You Like Me Too Much, entrambi dedicati a Pattie Boyd, destinata a diventare la moglie di Harrison prima di sposare Eric Clapton, che era il suo migliore amico e che le ha dedicato Layla.



Fanno parte della track list anche due cover: Act Naturally, cantata da Ringo Starr, e Dizzy Miss Lizzy, uno standard rock'n'roll scritto da Larry Williams, inserita da tempo del repertorio live della band.