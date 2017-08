Siren Festival si accende con Ghali e i Baustelle

Vasto con le sue spiagge, i caratteristici vicoli del centro e le piazze che si affacciano come terrazze sul mare ospiterà quest'anno la quarta edizione del "Siren Festival" (dal 27 al 30 luglio). Quattro giorni di divertimento e relax, con oltre 30 live, dj set, ottimo cibo e mare. Dopo una giornata in spiaggia, in compagnia di buona musica, la sera si anima con gli aperitivi musicali e i tanti concerti in cartellone.