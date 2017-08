Sinead O'Connor a Russel Brand: "Se vuoi aiutarmi fai sesso con me!"

Occhi, social, nuovamente puntati su Sinead O'Connor. La cantante irlandese, che poche settimane fa ha tenuto i fan col fiato sospeso pubblicando su Facebook un video in cui raccontava il suo disagio psicologico, stavolta "osa" con un post in cui ringrazia Russel Brand per il suo sostegno e gli propone di aiutarla nel suo percorso di guarigione "dandole una bella ripassatina".

Dopo aver visto i filmati della O'Connor in cui la cantante diceva di sentirsi "sola", Brand le ha inviato un messaggio di supporto durante un episodio della sua serie su YouTube "The Trews", dicendo che Sinead, come tutti coloro che soffrono di debolezza psicologica, avrebbe bisogno di: "legami, un senso, un obiettivo, amore e un po' di tempo...".



Rispondendo all'attore, la star di "Nothing Compares to U" ha scritto: "Grazie mille per il tuo bel supporto. Ho sempre sentito di avere una grande familiarità con te...". Poi l'esplicita proposta sessuale: "Si potrebbe anche fare una bella scopata, francamente... L'ultimo uomo che mi ha toccato si è preso il mio sistema riproduttivo due anni fa...Se vuoi davvero aiutarmi nel mio percorso di guarigione, allora dai, cavalca dentro di me...".