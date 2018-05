Sergio Cammariere accompagna la voce di Patrizia Cirulli ne "Il tuo amore"

Nella storia del Festival di Sanremo si possono trovare anche perle d'autore, arrivate magari agli ultimi posti perché poco accattivanti ma degne di essere riscoperte. E' quello che ha fatto la cantautrice milanese Patrizia Cirulli in " Sanremo d'autore ", il nuovo album in uscita l'11 maggio. Lo anticipa il brano " Il tuo amore ", eseguito insieme a Sergio Cammariere , di cui Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.

L'occasione per apprezzare dal vivo le versioni della Cirulli di questi brani sarà il 10 maggio, alle 21.30, al Memo Music Club di Milano, quando sarà presentato l'album. Nato da un’idea di Francesco Paracchini e prodotto da Patrizia Cirulli, racchiude dodici brani arrivati ultimi, penultimi o non arrivati in finale in altrettante edizioni del Festival di Sanremo e reinterpretati dalla cantautrice conosciuta per la sua capacità di muoversi tra profondità e leggerezza.



In studio hanno collaborato con la Cirulli artisti del calibro di Mario Venuti, Sergio Cammariere e Vince Tempera. L’immagine di copertina, del fotografo Renzo Chiesa, è stata realizzata al Teatro Carcano di Milano. Dal vivo la cantautrice sarà accompagnata da Michele Fantoni (basso), Simone Pavia (chitarra), Luigi Di Stefano (tastiere e pianoforte), Raffaele Contorni (batteria e percussioni).