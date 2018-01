Rosalyn, due donne e un delitto a teatro per una commedia molto dark

L'occhio di bue illumina subito lei, la star della storia e dello spettacolo. La primadonna Esther, la nota scrittrice di best seller, si muove sicura sotto le luci, tra i colori basic del bianco e del nero, chiamata come testimone in un ufficio di polizia di Detroit. E' lei la protagonista, insieme a una donna delle pulizie, di "Rosalyn", la dark comedy in scena al teatro Carcano di Milano fino a domenica 21 gennaio.

Ospite a Toronto quattro anni fa per una conferenza di presentazione del suo ultimo libro sulla "vera natura", è la stessa donna che oggi viene interrogata in uno squallido ufficio della polizia di Detroit. Il motivo? Una sua penna stilografica è stata trovata addosso a un cadavere, nel risvolto dei pantaloni di un uomo ucciso proprio quattro anni fa a Toronto e gettato in una discarica. Un delitto fu commesso. Chi ha ucciso? E soprattutto: c'è una vittima? C'è un assassino?



Sopra un palcoscenico inclinato con l'unico arredo di una sedia Esther, interpretata da Alessandra Faiella, agli agenti racconta del suo viaggio di tanti anni fa a Toronto, dove trova Rosalyn, Marina Massironi, addetta di un'impresa di pulizie. Un incontro casuale tra le due (o forse no), uno scambio di battute, una complicità intensa e immediata, una comunanza di sentire che appare al tempo stesso straordinaria e... sospetta.



La regista Serena Sinigaglia gioca a nascondino con i sentimenti delle due donne e con le loro identità, che ingaggiano una mortale partita a scacchi (il pavimento a quadri su cui si svolge la scena richiama inesorabilmente quel gioco). Gioca con la storia di Rosalyn, donna sola e sfigata, maltrattata dagli uomini e dal suo amante Ben. E con quella di Esther, l'intellettuale che si compiace del suo successo e della risposta entusiastica suscitata dalla lettura del suo libro proprio nella sua goffa e maldestra nuova amica.



La confidenza e la complicità che sbocciano apparentemente spontanee tra la scrittrice e la colf, raccontate dai flashback di Esther e dalle sue risposte alle domande della polizia, danno vita a sviluppi conturbanti e a una trama dalle molte facce. Le parti delle due protagoniste si scambiano, si intrecciano e si confondono in una commedia di ruoli e caratteri sempre più indefiniti. La tensione sale e il mistero su quella notte a Toronto si infittisce, in una serie di colpi di scena, tra confessioni, ammissioni e ricostruzioni. Il nodo si scioglie, ma qual è la "vera natura" di Rosalyn?



Rosalyn di Edoardo Erba

Regia di Serena Sinigaglia

Interpreti Marina Massironi e Alessandra Faiella

Scenografia Maria Spazzi -

Al teatro Carcano - da martedì a giovedì e sabato ore 20,30; venerdì ore 19,30; domenica ore 16 - tel. 02-55181377