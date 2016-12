Rocco vs Madonna, guerra social: "Felice di non vivere più con lei..."

Video e commenti sono stati immediatamente rimossi da ambedue le parti. Resta però l'astio e il vetriolo dell'"impertinente" giovanotto nei confronti della madre, che, a poche ore dall'arresto del figlio ha rilasciato una dichiarazione da mamma comprensiva: "Lo amo molto e farò tutto il possibile per dargli il sostegno di cui ha bisogno".



Rocco non sembra aver colto l'offerta di pace e solidarietà della madre. Il sedicenne vive ormai da mesi nella capitale britannica col padre Guy Ritchie. Una scelta mal digerita da parte di Madonna che, nei mesi scorsi, si era rivolta ad un giudice per riportarlo con se' a New York. Poi, lo scorso settembre, era stato raggiunto un accordo in cui consentiva all'ex marito la custodia del figlio.



A Rocco però non sembra essere bastato. "Sono così felice di non vivere più lì con lei", non ha esitato a scrivere il ragazzo a commento del video postato dalla madre come mannequin challenge (“la sfida del manichino”), dove Madonna si diverte a tavola con i figli David, 11 e Mercy 10, in una sorta di gara a chi fa facce più buffe e "oscene" col cibo in bocca.

I fan non hanno esitato a chiedere a Rocco le ragioni della sua scortesia nei confronti della madre. La sua risposta è stata più che eloquente e ...da perfetto teenager inquieto: una serie di faccine che ridono!