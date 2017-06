Riki, arriva l'Ep di esordio "Perdo le parole"

E' uscito " Perdo le parole ", l'Ep d'esordio di Riki (Riccardo Marcuzzo). Il cantautore protagonista dell’edizione di " Amici " debutta con i suoi primi sette inediti. Un best of dei migliori brani scritti da Riki nella sua giovane carriera, che unisce pezzi estivi ("Polaroid", "Balla con me") ad altri più sensuali ("Sei mia", "Replay"), passando per le ballate ("Perdo le parole", "Ti luccicano gli occhi", "Diverso").

Riki si è aggiudicato il primo posto su iTunes, con tre singoli ("Sei Mia", "Diverso" e "Perdo le Parole") che hanno subito raggiunto la vetta della classifica dei brani più scaricati.



Sfida dopo sfida, durante il suo percorso ad "Amici", Riki ha conquistato il pubblico del talent, come dimostrano il numero di fan sui suoi social network. "Se c'è stato un momento in cui sono rimasto davvero senza parole – spiega Riki - è stato quando abbiamo iniziato a lavorare concretamente a questo progetto. Perdo le parole è il sogno della mia una vita. Il prossimo obiettivo sarà quello di incontrare i miei fan, suonare e cantare per ognuno di loro".



A partire dal prossimo 29 maggio, subito dopo la finale di "Amici", partirà infatti da Roma la prima parte dell’instore tour di Riki, che porterà il cantante in tutta Italia per incontrare i suoi fan.