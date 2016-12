Richard Gere: Io clochard, un esperienza che non dimenticherò mai

Richard Gere torna a parlare della sua esperienza di clochard ignorato dai newyorkesi, sul set di " Time Out of Mind ", film indipendente girato due anni fa e uscito il mese scorso negli Stati Uniti, ma ancora senza distribuzione in Italia. "Nessuno ha incrociato lo sguardo con me. Solo una signora è stata così gentile da darmi qualcosa da mangiare. E' stata un'esperienza che non dimenticherò mai", ha detto l'attore.

"Tante volte ci dimentichiamo quanto siamo fortunati. Non dobbiamo darlo per scontato. E se possiamo aiutare qualcuno in difficoltà, dovremmo", ha spiegato Richard Gere, che in passato aveva definito il film-reality, "l'opera di cui vado più fiero". "Per questo motivo, dopo aver finito di lavorare, ho fatto un giro e ho dato 100 dollari e qualcosa da mangiare a tutte le persone senza fissa dimora che ho visto. Hanno pianto e mi hanno ringraziato. Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo", ha detto la star di Hollywood.



Per "Time Out of Mind", Richard Gere ha girato nei panni di un senza tetto per le strade di New York per 40 minuti. Il film, presentato al Festival di Roma nel 2014 e al Taormina Film Festival lo scorso giugno, racconta la storia di George, un homeless che cerca di riprendere i rapporti con una figlia che non vede da tempo.