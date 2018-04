Renzo Arbore, un'operazione all'anca fa slittare il suo tour primaverile

Renzo Arbore deve fermare momentaneamente il suo tour in giro per l'Italia con l'Orchestra Italiana. Il motivo è legato a un interevento ortopedico all'anca che lo renderà convalescente sino alla prima settimana di giugno e che gli dovrà far posticipare tutte le date dei concerti che erano già previste per questa primavera. I nuovi appuntamenti a partire da ottobre.