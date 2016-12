9 febbraio 2015 Queen, la band leggendaria pronta a infiammare Milano con Adam Lambert Tutto esaurito per l'unica data italiana del gruppo di Brian May e Roger Taylor con il giovane vocalist al posto che fu di Freddie Mercury Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:17 - Evento speciale al Forum di Assago dove martedì 10 febbraio arrivano i Queen con Adam Lambert in versione frontman. La leggendaria band inglese sta effettuando un tour europeo dalla produzione colossale. Quella milanese è l'unica data italiana e i biglietti per la serata sono andati esauriti da giorni.

Si tratta di un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rock. Adam Lambert, messosi in luce con il talent "American Idol", ha già prestato la sua straordinaria ugola ai Queen per sei concerti nell'estate del 2012, mostrandosi perfettamente a proprio agio nel raccogliere un'eredità pesante come quella di Freddie Mercury.



"Ogni volta che abbiamo suonato con Adam - ha dichiarato Roger Taylor, batterista del gruppo e, insieme a Brian May unico membro della line up originale rimasto - lui si è dimostrato un frontman incredibile. E' sensazionale. Ha un'estensione sorprendente e riesce a eguagliare quella di Freddie. E' un cantante straordinario e un vero talento, sento che si adatta perfettamente alla nostra teatralità".