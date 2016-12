Pino Daniele, a Napoli una via dedicata a lui

La commissione toponomastica del Comune di Napoli ha deliberato l'intitolazione di una strada a Pino Daniele. Nell'anniversario del suo storico concerto in Piazza Plebiscito, del 19 settembre 1981, l'Amministrazione comunale - ha fatto sapere il sindaco Luigi de Magistris - organizzerà la cerimonia di scoprimento della targa nel nuovo toponimo, che si trova nelle immediate vicinanze della casa natale dell'artista, nei pressi di via Donnalbina.