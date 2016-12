23 febbraio 2015 Oscar 2015, Milena Canonero fa poker La costumista italiana ha vinto la statuetta per i costumi di "Grand Budapest Hotel". Per lei è il quarto Oscar della carriera Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:19 - Milena Canonero ha vinto l'Oscar nella categoria "miglior costumi" per il film di Wes Anderson "Grand Budapest Hotel". Per l'italiana si tratta del quarto Oscar (Maria Antonietta, Barry Lindon, Momenti di Gloria). "Grazie Wes, questo è per te - ha affermato la Canonero dal palco del Dolby Theatre -. Sei stato una grande ispirazione, sei come un direttore d'orchestra. Senza di te questo film non l'avrei mai potuto fare in questo modo".

Il ministro Franceschini: "Orgoglio per tutta l'Italia" - "L'Oscar a Milena Canonero è un'altra conferma della forza e della vitalità del cinema e della creatività italiana". Così il ministro Dario Franceschini commenta l'importante riconoscimento a Milena Canonero per i costumi del film "Grand Budapest Hotel". "Con il quarto Oscar della sua carriera - aggiunge - Milena Canonero diventa una delle costumiste più premiate di sempre. Un talento straordinario riconosciuto e apprezzato dai più grandi registi del mondo. La sua vittoria è motivo d'orgoglio per tutta Italia".



I complimenti di Renzi via Twitter - "E quattro! Congratulazione a Milena Canonero, eleganza, grazia e talento italiano agli Oscar". Così Matteo Renzi, su Twitter, ha festeggiato la vincitrice del premio ai migliori costumi.