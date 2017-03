Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati... ma solo momentaneamente

E' passato appena un anno, ma per Orlando Bloom e Katy Perry è già tempo di pausa. L'attore e la cantante si sono "momentaneamente" lasciati per un periodo di riflessione. Lo riferisce E! News, che cita una comunicazione dei portavoce dei due nella quale si legge: "Prima che i rumors sfuggano di mano possiamo confermare che Orlando e Katy hanno deciso di prendersi, per il momento, un rispettoso e amorevole spazio".

Che cosa significhi esattamente "un amorevole spazio" non è chiaro, ma quel che è certo è che l'attore de "Il signore degli anelli" e la reginetta del pop lo spazio se lo prenderanno ognuno per sé. Solo qualche giorno fa sono stati avvistati insieme al party di Vanity Fair post-Oscar, ma secondo una fonte insider si sarebbe trattato solo di un'apparizione di rito. I due starebbero già facendo vite separate da mesi. Bloom è appena tornato da un viaggio umanitario dell'Unicef in Nigeria, Katy Perry invece è in giro per la promozione del suo ultimo singolo "Chained to the Rhythm". I due si sono conosciuti e innamorati l'anno scorso dopo i Golden Globe. Ma ad un anno di distanza l'amore sembra essere venuto meno.