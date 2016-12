One Direction, Louis Tomlinson diventerà papà: le fan in Rete si disperano...

Louis e Briana si frequentano da pochi mesi e a quanto dicono gli amici la loro non è una relazione tradizionale: "Tengono molto l'una all'altro e hanno passato moltissimo tempo insieme negli ultimi mesi. Sono felici e anche se non stanno insieme, la loro amicizia è fortissima. La cosa più importante adesso è la salute di Briana e del bambino".



Un rumors confermato anche dal magazine americano US Weekly. "Louis non se l'aspettava, ma è emozionato" ha riferito un insider "E' diventato molto amico di Briana quest'anno e non vedono l'ora di diventare genitori. Sarà sicuramente un buon padre per il loro bambino"



Il bebé dovrebbe nascere a inizio 2016 e se i futuri genitori sono al settimo cielo, su Twitter le Directioner si sono scatenate. Stanno infatti facendo il giro del mondo gli hashtag #OhNoLouis e #HarryIsTheNewMommy, in riferimento alla presunta relazione omosessuale tra Tomlinson e il collega Harry Styles.