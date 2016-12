26 marzo 2015 One Direction: l'addio di Zayn Malik, per i fan è colpa della fidanzata Intanto una fonte svela che anche Harry Styles è pronto a lasciare la band Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:58 - Sono passate solo poche ore dall'addio di Zayn Malik degli One Direction, ma dopo lo shock iniziale i fan iniziano a ipotizzare il perché di un abbandono così inaspettato. In molti credono che sia tutta colpa della fidanzata Perrie Edwards, modella 21enne, che avrebbe persuaso il cantante a lasciare il gruppo. Ma il sito E! lancia un'altra bomba e annuncia che anche Harry Styles si starebbe preparando ad uscire dalla band.

Una fonte ha infatti assicurato "Harry ha confidato agli amici che vuole buttarsi nella recitazione. Ama molto Los Angeles". Oltre a volersi cimentare come attore - a quanto riporta E! - il cantante starebbe lavorando ad un progetto da solista, in collaborazione con altri nomi famosi della musica.



Se la notizia venisse confermata ufficialmente sarebbe un altro duro colpo per le directioner, che sui social si sono lanciate in una folle e pericolosa iniziativa. In queste ore sta infatti circolando l'hashtag #Cut4Zayn, che spinge le fan a tagliarsi i polsi in segno di protesta. Fortunatamente la maggioranza delle ragazze ha preso le distanze da questi atteggiamenti autolesionistici, lanciando il contro-hashtag #Cute4Zayn e invitando a farsi belle per salutare il loro beniamino.