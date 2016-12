17 marzo 2015 Noel Gallagher critica Fabio Fazio: "La trasmissione è stata una f.....a lotta" All'ex frontman degli Oasis non è piaciuta l'intervista a "Che tempo che fa" e sulle donne della notte milanese attacca: "Sembravano Mick Jagger". Ma il conduttore replica: "Mai fatta quella domanda... ha ragione, ha esagerato la sera prima" Tweet google 0 Invia ad un amico

18:52 - La trasferta in Italia a Noel Gallagher non è proprio piaciuta. L'ex frontman degli Oasis non ne ha fatto mistero e anzi ha raccontato pubblicamente le sue sensazioni su Facebook. L'artista è rimasto deluso dall'intervista che Fabio Fazio gli ha fatto a "Che tempo che fa" e ha postato un commento velenoso sul social: "La trasmissione è stata una f.....a lotta". E sulle donne della notte milanese ha attaccato: "Sembravano Mick Jagger".

"Questa trasmissione televisiva italiana è stata una fottuta lotta - ha scritto su Fb -. E non tanto per il playback, ma per l'intervista. Ti ritrovi una persona in carne e ossa davanti che ti fa delle domande in italiano, e un fantasma nell'orecchio che te le traduce in inglese. Rischia di essere una cosa goffa. E il giorno precedente avevo tirato le 5 di mattina con Nancy (la moglie, ndr)".



Non solo. Noel entra nel particolare, riportando l'esempio di una domanda di Fazio: "...'Noel, dici di essere uno che non si prende sul serio e di vivere il momento. Hai detto di essere uno che non rimugina troppo su ciò che ha fatto e lascia agli altri decidere cosa vada e cosa no. Vorrei sapere come sei arrivato a una simile illuminazione, alla tua età?". Al ché Gallagher risponde con un: 'Ehm... come dici?' e Fazio incalza: 'No, mi spiace, ma devi rispondermi'. E Noel: 'Ehm... non lo so... è partito uno scroscio di applausi e ho iniziato a sudare...".



Le critiche non si fermano qui, perché Gallagher ne ha anche sulle donne che popolano la notte milanese: "Dopo quasi sei ore abbiamo lasciato lo studio e ci hanno portato in un ristorante alla moda, la discoteca preferita dai calciatori a Milano. Tutte le donne, (e ce n'erano davvero tantissime!), sembravano Mick Jagger quando Mick Jagger somigliava a una donna italiana (tra 1965 e il 1969)...". Insomma, per Noel è una esperienza da non ripetere...

Fabio Fazio ha replicato al cantautore con una battuta scherzosa pubblicata su Twitter, facendo notare di non aver mai fatto la domanda contestatagli: "Ha ragione lui: aveva esagerato la sera prima", ha scritto il conduttore riferendosi alle parole di Gallagher, che sul suo post aveva ammesso di aver fatto le 5 del mattino insieme alla moglie.

La domanda di cui si lamenta Noel Gallagher non è mai stata fatta. Basta riascoltare... ;-) Ha ragione lui: aveva esagerato la sera prima...

