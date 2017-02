Musica, morto a 76 anni Al Jarreau: leggenda del jazz

Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 1 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 2 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 3 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 4 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 5 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 6 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 7 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 8 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz 9 di 9 Ansa Ansa Morto Al Jarreau, leggenda del jazz leggi dopo slideshow ingrandisci

La famiglia organizzerà una cerimonia religiosa per gli affetti più stretti del cantante, mentre non è prevista alcuna cerimonia aperta al pubblico. Nato a Milwaukee, nel Wisconsin, Al Jarreau riuscì a farsi strada nel mondo jazz grazie a uno stile unico, seppure ispirato a figure del calibro di Nat King Cole, fino alla sua consacrazione a Los Angeles e all'esordio con l'etichetta Warner Bros.



Nel 1977 vinse il primo dei suoi sette Grammy per l'album "Look to the Rainbow". Nel corso dei 16 album, Jarreau ha forgiato il suo stile fino diventando una leggenda del jazz, leggenda sia per le registrazioni in studio sia per le performance dal vivo. La popolarità fra il grande pubblico, per la sua voce, giunse con la colonna sonora della serie televisiva "Moonlighting", che aveva come protagonisti dei giovanissimi Bruce Willis e Cybill Shepherd.