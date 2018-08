Mtv Video Music Awards 2018, Camila Cabello vince e Jennifer Lopez incanta

Sul palco, JLo ha regalato una performance epica in occasione della vittoria del Michael Jackson Video Vanguard Award (oltre alla miglior collaborazione per “Dinero”, con DJ Khaled & Cardi B). Prima star latina ad essersi guadagnata il prestigioso premio, la star non si esibiva agli VMA dal 2001 e ha festeggiato cantando tutti i suoi più grandi successi, tra cambi di look e coreografie scintillanti. Il 2018 è stato un anno stellare per Camila Cabello . Dopo aver lasciato le Fifth Harmony, il suo album di debutto è volato in cima alle classifiche internazionali. Nella serata ha ritirato, emozionatissima, i due premi più importanti, anche per il videoclip della sua "Havana". Tra i momenti più importanti della serata, il tributo alla Regina del Soul Aretha Franklin offerto da Madonna . "Aretha Louise Franklin ha cambiato il corso della mia vita", ha raccontato Miss Ciccone, aggiungendo: "Mi ha portata dove sono oggi e so che ha influenzato così tante persone in questa sala stasera che voglio ringraziarti, Aretha. Per aver dato il potere a tutti noi. Respect. Lunga vita alla Regina". Ariana Grande ha confermato dal palco di essere innamorata. "Pete Davidson, grazie di esistere", ha gridato quando ha ritirato il premio Best Pop per il suo singolo "No Tears Left to Cry". Tra le altre esibizioni, i Backsteeet Boys , che si sono riuniti a 20 anni dai loro primi VMA, e il rubacuori Shawn Mendes che ha offerto una performance della sua "In my blood" bagnata (da una pioggia sul palco), regalando un momento super sexy alle sue ammiratrici. Tra i premiati, Cardi B , che era stata l’artista con più candidature (12), ne ha vinti due, mentre Childish Gambino a portato a casa tre premi grazie alla sua "This is America".

Ecco tutti i vincitori:



Video of the Year: Camila Cabello -“Havana” [ft. Young Thug]

Best Collaboration: Jennifer Lopez - “Dinero” (ft. DJ Khaled & Cardi B)

Best New Artist: Cardi B

Artist of the Year: Camila Cabello

Best Latin Video: J Balvin - “Mi Gente” [ft. Willy William]

Song of the Year: Post Malone - “rockstar” [ft. 21 Savage]

Best Pop Video: Ariana Grande - “No Tears Left to Cry”

Best Hip Hop Video: Nicki Minaj - “Chun-Li”

Push Artist of the Year: Hayley Kiyoko

Song of Summer: Cardi B / Bad Bunny / J Balvin: “I Like It”

Michael Jackson Video Vanguard Award: Jennifer Lopez

Best Dance Video: Avicii ft. Rita Ora - “Lonely Together”

Best Rock Video: Imagine Dragons - “Whatever It Takes”

Video With a Message: Childish Gambino - “This Is America”

Best Cinematography: The Carters - “APES**T”

Best Direction: Childish Gambino – “This Is America”

Best Art Direction: The Carters - “APES**T”

Best Visual Effects: Kendrick Lamar & SZA - “All The Stars”

Best Choreography: Childish Gambino - “This Is America”

Best Editing: N.E.R.D - “Lemon” [ft. Rihanna]