MTV Movie Awards 2016, "Star Wars" fa il pieno di nomination

TUTTE LE NOMINATIONMiglior film dell'anno

Avengers: Age of Ultron

Creed

Deadpool

Jurassic World

Star Wars: Il Risveglio della Forza

Straight Outta Compton



Miglior film basato su una storia vera

Concussion

Joy

Steve Jobs

Straight Outta Compton

La Grande Scommessa

The Revenant



Miglior documentario

Amy

Cartel Land

He Named Me Malala

The Hunting Ground

The Wolfpack

What Happened, Miss Simone?



Miglior attrice

Alicia Vikander (Ex Machina)

Anna Kendrick (Pitch Perfect 2)

Charlize Theron (Mad Max: Fury Road)

Daisy Ridley (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Jennifer Lawrence (Joy)

Morena Baccarin (Deadpool)



Miglior attore

Chris Pratt (Jurassic World)

Leonardo DiCaprio (The Revenant)

Matt Damon (The Martian)

Michael B. Jordan (Creed)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Will Smith (Concussion)



Premio rivelazione

Amy Schumer (Un disastro di ragazza)

Brie Larson (Room)

Daisy Ridley (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Dakota Johnson (Cinquanta sfumature di grigio)

John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton)



Miglior interpretazione comica

Amy Schumer (Un disastro di ragazza)

Kevin Hart (Un poliziotto ancora in prova)

Melissa McCarthy (Spy)

Rebel Wilson (Pitch Perfect 2)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Will Ferrell (Duri si diventa)



Miglior performance action

Chris Pratt (Jurassic World)

Dwayne Johnson (San Andreas)

Jennifer Lawrence (The Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2)

John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Ryan Reynolds (Deadpool)

Vin Diesel (Fast and Furious 7)



Miglior eroe

Charlize Theron (Mad Max: Fury Road)

Chris Evans (Avengers: Age of Ultron)

Daisy Ridley (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Dwayne Johnson (San Andreas)

Jennifer Lawrence (The Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2)

Paul Rudd (Ant-Man)



Miglior cattivo

Adam Driver (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Ed Skrein (Deadpool)

Hugh Keays-Byrne (Mad Max: Fury Road)

James Spader (Avengers: Age of Ultron)

Samuel L. Jackson (Kingsman: The Secret Service)

Tom Hardy (The Revenant)



Miglior performance virtuale

Amy Poehler (Inside Out)

Andy Serkis (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Jack Black (Kung Fu Panda 3)

James Spader (Avengers: Age of Ultron)

Lupita Nyong'o (Star Wars: Il Risveglio della Forza)

Seth MacFarlane (Ted 2)



Miglior cast

Avengers: Age of Ultron

Fast and Furious 7

Pitch Perfect 2

Star Wars: Il Risveglio della Forza

The Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2

Un disastro di ragazza



Miglior bacio

Amy Schumer & Bill Hader (Un disastro di ragazza)

Dakota Johnson & Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio)

Leslie Mann & Chris Hemsworth (Come ti rovino le vacanze)

Margot Robbie & Will Smith (Focus)

Morena Baccarin & Ryan Reynolds (Deadpool)

Rebel Wilson & Adam DeVine (Pitch Perfect 2)



Miglior scena di lotta

Deadpool (Ryan Reynolds) vs. Ajax (Ed Skrein) — Deadpool

Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) vs. Orso — The Revenant

Imperator Furiosa (Charlize Theron) vs. Max Rockatansky (Tom Hardy) — Mad Max: Fury Road

Iron Man (Robert Downey Jr.) vs. Hulk (Mark Ruffalo) — Avengers: Age of Ultron

Rey (Daisy Ridley) vs. Kylo Ren (Adam Driver) — Star Wars: Il Risveglio della Forza

Susan Cooper (Melissa McCarthy) vs. Lia (Nargis Fakhri) — Spy