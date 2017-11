Mtv Ema: Eminem ruba la scena nella notte di Shawn Mendes

Tra fiamme e fuochi d'artificio, passerelle mobili e pedane che salgono e scendono, piogge di coriandoli e finte piscine che si sono materializzate con tanto di sdraio e ombrelloni, artisti entrati a bordo di automobili (come l'idolo locale Stormzy) o usciti di scena inghiottiti dagli abissi del palcoscenico, per una scenografia tecnologica e spettacolare, gli Mtv Ema, quest'anno presentati da Rita Ora e Jared Leto, si sono confermati uno degli appuntamenti più importanti per la musica.



Eminem in passato di premi ne aveva già vinti 15, e oltre a esibirsi ha rimpinguato la propria bacheca con la statuetta per Best Hip Hop.

​Agli U2, reduci da un concerto indimenticabile a Trafalgar Square, è stato invece riservato il Global Icon Award, una sorta di premio alla carriera della rockband lunga ormai oltre quattro decenni. E per loro il presenter Jared Leto chiede la standing ovation.



Ma restando sul piano dei riconoscimenti è indubbio che il re della serata sia stato Shawn Mendes. Il cantautore si è esibito in "There's Nothing Holdin Me Back". E che alla fine il protagonista sarebbe stato lo si poteva intuire dal termometro dell'attesa dei fan: sul red carpet della SSE Wembley Arena decine di adolescenti lo avevano atteso adoranti per ore, scandendo il suo nome con urla assordanti. A bocca asciutta invece la favorita della vigilia, Taylor Swift, che si era presentato con un tesoretto di 6 nomination, disperso nel corso della serata.



Ma l'edizione 2017 degli Ema, che ha tolto le differenze di genere nell'assegnazione dei premi, non sorride in generale alle donne: pochi i riconoscimenti "rosa": Dua Lipa è Best New, Camila Cabelo è Best Pop, Hailee Steinfeld è Best Push. Il Best italian Act è andato a Ermal Meta. L'appuntamento per il 2018 per gli Mtv Ema è a Bilbao.