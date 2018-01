Molestie, Catherine Deneuve contro l'onda puritana: "Difendo libertà degli uomini di sedurre e importunare"

Su Le Monde, un collettivo di donne, tra attrici, registe, scrittrici e giornaliste, tra cui Catherine Deneuve , ha criticato con una lettera aperta l'ondata "puritana" emersa dopo il caso Weinstein . Nella condanna alla "caccia alle streghe", le firmatarie dell'appello proclamano che "femminismo non significa odiare gli uomini e la sessualità" . E aggiungono: "La violenza è un crimine ma il 'rimorchio' insistente o maldestro non è un reato, né la galanteria è un'aggressione".

Le donne firmatarie dell'appello sono d'accordo sul fatto che le iniziative come #.metoo siano state meritorie nel "liberare la parola" delle donne, ma che poi abbia "comportato, sulla stampa e sui social network, una campagna di delazioni e accuse pubbliche di individui che, senza che si lasci loro la possibilità di rispondere o di difendersi, vengono messi esattamente sullo stesso piano di violentatori. Questa giustizia sbrigativa ha già fatto le sue vittime, uomini puniti nell'esercizio del loro lavoro, costretti a dimettersi, avendo avuto come unico torto quello di aver toccato un ginocchio, tentato di strappare un bacio, o aver parlato di cose 'intime' in una cena di lavoro, o aver inviato messaggi a connotazione sessuale a una donna che non era egualmente attirata sessualmente".



Su quest'ultimo punto, la Deneuve e le altre chiedono che sia fatta una netta distinzione fra la "violenza sessuale", che è "un crimine" e il "rimorchio" che "non è neppure un reato", e dichiarano controcorrente: "Noi difendiamo la libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale", siamo "abbastanza mature" da "non confondere un goffo tentativo di rimorchio da un'aggressione sessuale".