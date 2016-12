17 dicembre 2014 Miss Satine, gli Stati Uniti premiano il burlesque made in Italy La performer italiana è stata protagonista di una serie di esibizioni a Charlotte e New York, raccogliendo premi e applausi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:03 - Nuova trasferta di successo in terra americana per la performer di burlesque nostrana, Miss Satine. Prima al festival "The great southern exposur Burlesque" di Charlotte, in Nord Carolina, dove ha vinto la corona del "Plus big mamma's choice 2014", riconoscimento dato ha chi ha piu rappresentato lo spirito del festival conquistando giuria pubblico e organizzazione. E poi con sette giorni di esibizioni allo Slipper Room di New York, vera casa del burlesque americano che si trova nel cuore di Manhattan.