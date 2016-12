Miley Cyrus torna con Liam Hemsworth, ma sui social è sempre più selvaggia

A vederla nuda su Instagram mentre lecca il pavimento non si direbbe proprio, ma pare che Miley Cyrus abbia intenzione di mettere su famiglia al più presto. Dopo il ritorno di fiamma con l'ex storico Liam Hemsworth , la bad-girl sta infatti preparando un lussuosissimo nido d'amore da due milioni e mezzo di dollari a Malibù. All'interno anche una stanza pensata per i bambini, con annesso bagno in tema Spiderman. Sarà per lei o per l'erede?

Dopo il matrimonio rimandato e la separazione nel 2014 (causata dagli eccessi di lei) i due qualche mese fa si sono riavvicinati. Il primo segnale era stato l'anello di fidanzamento, che era magicamente ricomparso al dito della Cyrus dopo essere stato per anni nel cassetto. A Capodanno erano poi stati pizzicati insieme in Australia, ufficializzando il ritorno di fiamma con baci e carezze in pubblico.



La 'pausa di riflessione' è quindi finita, ma Miley non è cambiata nel frattempo. Su Instagram continua infatti a mostrarsi nuda e regala scatti volgari come sempre, segno che non ha nessuna intenzione diventare la brava fidanzatina sognata da Liam. L'attore la accetterà così com'è o la mollerà nuovamente ad un passo dall'altare?