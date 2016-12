Mila Kunis e Ashton Kutcher si sono sposati: il sì il 4 luglio

Ashton Kutcher e Mila Kunis si sarebbero sposati il 4 luglio. A riportare l'indiscrezione è la rivista People, citando una fonte. Non ci sono conferme ufficiali da parte della coppia, che ha una figlia di 9 mesi, Wyatt Isabelle , nata lo scorso ottobre. Negli ultimi mesi, si è spesso avanzata l'ipotesi di un matrimonio tra i due attori. Ipotesi né confermata, né smentita dalla Kunis, a marzo, durante il "The Late Late Show".

Ospite del programma della CBS, la Kunis era stata incalzata dal conduttore James Corden che più volte le aveva chiesto: "Siete sposati o no?". L'attrice si era limitata a rispondere "forse", ma poi Corden aveva fatto notare al pubblico una fede: "Guardate si sono sposati". Messaggi ambigui erano arrivati in precedenza anche da Ashton Kutcher, che all'inizio del 2015 aveva augurato ai fan "Buon anno nuovo dai Kutcher" su Facebook, scatenando le speculazioni sulle presunte nozze.



Invece, pare che il matrimonio si sia celebrato nel giorno dell'Independence Day, festa nazionale negli Stati Uniti.



Insieme dal 2012 e ufficialmente fidanzati dal 2014, Mila Kunis e Ashton Kutcher si sono conosciuti alla fine degli Anni Novanta sul set della sit-com That's 70 Show, in onda dal 1998 al 2006. "Il mio primo vero bacio è stato con lui sul set - rivelò la Kunis lo scorso agosto, in un'intervista rilasciata a W Magazine – Tutti abbiamo delle cotte per qualche star del cinema, io sposerò la mia". Pare proprio che, finalmente, ce l'abbia fatta.