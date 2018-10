Miguel Bosè si separa dal suo compagno: i quattro figli verranno "spartiti" tra il cantante e il suo ex

Il 27 aprile 2011 Bosè aveva annunciato pubblicamente, tramite i suoi profili social, di esser diventato papà di due gemelli, Diego e Tadeo, tramite una gravidanza di sostegno. Il 29 giugno di due anni dopo, rivelò alla rivista spagnola "Shangay" di essere padre di altri due bambini: "Non ho due figli ma quattro. A sette mesi dalla nascita di Diego e Tadeo sono arrivati altri due gemelli, Ivo e Telmo".



La coppia si spartirà quindi i quattro bambini. Bosè che dopo essersi diviso tra Panama (dove è nato 62 anni fa) e Madrid ha scelto ora di trasferirsi in Messico resterà con una coppia di gemelli (non è ancora chiaro con chi), l'altra coppia andrà a vivere con Palau.

Per fare in modo che i quattro fratelli possano continuare a restare in contatto pare che Bosé e Palau abbiamo proposto lunghe e continue sessioni di conversazioni su Skype.