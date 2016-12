Micaela Ramazzotti, dalla "Pazza gioia" alla "Tenerezza"

Ragazza fragile e innocente ne "La pazza gioia" di Paolo Virzì , che le ha portato il quarto Nastro d'argento . Mamma libera con figli in "Qualcosa di nuovo" , commedia di Cristina Comencini in sala da ottobre. Sono le ultime tappe in ordine di tempo per Michaela Ramazzotti , attrice sulla cresta dell'onda e super impegnata. Ma la rivedremo anche nel nuovo lavoro di Gianni Amelio , "La tenerezza", mentre sarà presto sul set di Sebastiano Riso per "Una famiglia".

L'attrice ha raccontato il prossimo film di Cristina Comencini, tratto da una commedia teatrale della regista, che la vede protagonsita con Paola Cortellesi. "Io e Paola nel film siamo due poli opposti. Lei interpreta una donna più rigida, più severa, che mi critica di continuo. Ma per entrambe ci sarà 'quel qualcosa di nuovo' che le cambia".

Invece nel film "La tenerezza" (che dovrebbe essere pronto tra fine ottobre e inizio novembre), Gianni Amelio, partendo dal libro di Lorenzo Marone, "La tentazione di essere felici", ha sviluppato in modo autonomo i legami all'interno di due famiglie in una Napoli borghese con un cast che comprende anche Elio Germano, Greta Scacchi, Giovanna Mezzogiorno, Renato Carpentieri. "E' stata una grande sorpresa, un grande onore essere stata chiamata da Amelio" - sottolinea l'attrice romana - "Gianni è uno dei registi, anzi forse il regista che amo più di tutti, sono cresciuta con i suoi film, li amo, mi piace la sua personalità, il suo mondo. Sono contenta di aver fatto parte di una sua avventura così importante".



Presto sarà invece impegnata nelle riprese dell'opera seconda di Sebastiano Riso, "Una famiglia", per il quale aveva recitato anche nell'opera prima "Più buio di mezzanotte", che aveva debuttato due anni fa alla "Semaine de la critique" di Cannes. A proposito del film, spiega: "Non posso rivelare ancora molto. Solo che il mio sarà un personaggio molto forte che non vedo l'ora di interpretare, perche' non ho mai incarnato una donna e una mamma così".