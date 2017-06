Mi Ami 2017 con Baustelle, Consoli e Luci della Centrale Elettrica

Giovedì 25 maggio, oltre a Carmen Consoli, saliranno sui palchi del MI AMI anche gli Zen Circus, veterani del festival, il duo folk-rock palermitano Il Pan del Diavolo, la freschezza cantautorale di Lucio Corsi e il racconto di un viaggio dalla Sicilia al Messico sulle note di Dimartino e Fabrizio Cammarata.



Ricchissima di sorprese anche la giornata di venerdì 26 maggio, piena di concerti da non perdere: dai Baustelle che portano in giro il loro fortunatissimo "L'amore e la violenza" con concerti sold out praticamente ovunque, a Giorgio Poi, voce dei Cairobi al suo esordio da solista con un album tra Lucio Battisti e la psichedelia, passando per il soul di Davide Shorty, dal rap di Coez, Mecna, Achille Lauro, Maruego, Laioung e Carl Brave x Franco126 alle melodie pop di Colombre fino alla speciale apparizione dei Drink To Me, la prima band di Cosmo.



E ancora, per la giornata conclusiva di sabato 27 maggio: prima e dopo il concerto delle Luci, le sonità pop elettroniche dei Pop X, l’indie-pop romantico dei Canova, il rock italiano dei Management del dolore post-operatorio, il release party di Azulejos, il nuovo disco di Populous, i debutti assoluti di Christaux (il nuovo progetto di Clod degli Iori's Eyes) e Istituto Italiano di Cumbia (capitanato da Davide Toffolo), il punk post-adolescenziale dei casertani Gomma. Da non perdere anche i live di IISO e Les Enfants, che tornano sul palco del MI AMI dopo l’esperienza a X Factor; Margherita Vicario, giovanissima cantautrice nonché attrice per il grande schermo (tra i suoi film "Arance e Martello" e "The Pills – Sempre meglio che lavorare") e Edda, ex voce dei Ritmo Tribale.



Da segnalare infine il MI FAI, il palco dove musica e illustrazione si incrociano in maniera speciale e unica, dove ogni concerto sarà accompagnato da un live painting esclusivo in una performance eccezionale.



Ancora una volta tre i palchi che animeranno i giorni del festival su cui si alterneranno grandi nomi e nuove scoperte della musica italiana, a cui si aggiunge il Sailor Jerry Camp, una zona tutta nuova in cui rifugiarsi tra un live e l’altro che si accenderà con una serie di eventi a sorpresa.