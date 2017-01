Mel Gibson, papà per la nona volta: un maschietto dalla baby fidanzata

Un uomo con un'arma davvero letale, anzi più che altro molto "natale", vista la bella quota a cui è arrivato in fatto di figli.

Gibson ne ha avuti ben 7, una bambina e sei maschi dalla sua relazione con l'ex moglie Robyn Denise Moore, con cui è stato sposato 26 anni e il cui matrimonio è naufragato nel 2006: Hannah (nata nel 1980), Edward (1982), Christian (1982), William (1985), Louis (1988), Milo (1990), e Thomas (1999). Il loro divorzio è stato uno dei più costosi nella storia di Hollywood, oltre 400 milioni di dollari.



Nel 2009 l'attore e regista si è fidanzato con la musicista Oksana Grigorieva dalla quale si è poi subito separato l'anno successivo, ma è bastato per diventare padre un'altra volta, di una bimba, Lucia, nata nel 2009. La relazione con la Grigorieva ha lasciato a Gibson molti strascichi. La musicista infatti lo ha denunciato per maltrattamenti e insulti a sfondo razzista. L'attore ha patteggiato con i giudici di Los Angeles 36 mesi di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e 600 dollari di multa. Dichiaratosi innocente nel 2011 Gibson ha dovuto tuttavia risarcire l'ex fidanzata e rinunciare all'affidamento della bambina.

Dal 2015 il fidanzamento con la sceneggiatrice televisiva Rosalind Ross. Adesso la squadra dà il benvenuto a Lars Gerard... Mel però potrebbe non fermarsi qui!