Mariah Carey nella Walk of Fame, ma il figlio Moroccan le ruba la scena

Mariah Carey entra nella Walk of Fame , ma la cerimonia di consegna della stella, tanto attesa dalla cantante, si è rivelata troppo noiosa per i suoi figli di 4 anni, i gemelli Monroe e Moroccan , avuti dall'ex marito Nick Cannon . I due hanno cercato di rubare la scena alla mamma in più momenti dell'evento, dal discorso di ringraziamento alle foto di rito, in cui il piccolo Moroccan l'ha fatta da padrona, mentre la Carey tentava di non perdere la calma.

Letteralmente aggrappato alla gonna della mamma, in prima fila durante la posa della stella, avvinghiato al collo della star durante le foto, Moroccan non ha dato tregua a Mariah Carey, che ha tentato di non scomporsi e non perdere il sorriso di circostanza.



La 45enne cantante da tempo attendeva di vedere il suo nome finalmente nell'Olimpo di Hollywood e ha voluto i suoi bambini accanto in un giorno così speciale. Per lei, che ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, seconda solo a Madonna, mercoledì 5 agosto è arrivata la mattonella numero 2556 in una giornata che i suoi gemellini le hanno reso ancor più movimentata e indimenticabile.