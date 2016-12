6 maggio 2015 Marco Mengoni apre un tour fatto app...osta per lasciare a bocca aperta E' partito da Mantova il "Marco Mengoni Live 2015". Imponente impianto scenico e interattività con il pubblico grazie all'applicazione del cantante Tweet google 0 Invia ad un amico

11:16 - E' partito da Mantova il "Marco Mengoni live 2015", il nuovo tour del cantautore che segue la pubblicazione del fortunato "Parole in circolo", album doppio platino e stabilmente in top ten. Uno show dall'imponente impatto scenico e con un lato interattivo grazie all'app di Mengoni, con cui i fan diventano parte integrante dello spettacolo.

In alcune fasi dello show infatti, Marco si “impadronisce” degli smartphone in sala e crea, con la collaborazione del pubblico, alcuni quadri spettacolari. Il palco di 200 metri quadri è stato disegnato personalmente dal cantante: pezzo forte dell'impianto scenico sono i 3 megaschermi da 140 mq che, grazie ad una speciale tecnica di movimentazione, offrono proiezioni particolari che accompagnano la scaletta, che prevede oltre 20 brani.



Lo show si è aperto con il primo singolo dell'album, "Guerriero" e, seguendo la vita della prima parte di "Parole in circolo", ha visto al centro "Esseri umani" (secondo singolo già certificato oro) per poi chiudere con "Io ti aspetto". Tra i momenti di grande impatto del concerto quello in cui, grazie ad effetti scenici speciali, Mengoni appare seduto sospeso su una stanza in 3D, immerso in una visione prospettica dall’alto. Nello show vengono utilizzati, per la prima volta in Italia, gli Ayrton Magic Panels: speciali corpi illuminanti che, comandati singolarmente, sono in grado di effettuare movimenti a 360° sia in verticale sia in orizzontale e che incorniciano, in modo del tutto innovativo, alcuni momenti speciali dello spettacolo.



Tutti gli arrangiamenti di "Mengoni Live 2015" sono stati curati da Marco Mengoni con la direzione musicale di Gianluca Ballarin. Sul palco con il cantautore, ben nove musicisti: Giovanni Pallotti al basso, Peter Cornacchia e Alessandro De Crescenzo alle chitarre, Davide Sollazzi alla batteria, Davide Ferrario ai cori e polistrumentista, Francesco Minutello alla tromba, Mattia Dalla Pozza al sax, Federico Pierantoni al trombone, mentre alle tastiere il coordinatore della band Gianluca Ballarin.