Malika Ayane incontra Evita Peròn a teatro

Malika Ayane sarà Evita Peròn nel musical al Teatro Sistina, che porta in palcoscenico il mito dell'indimenticabile moglie del presidente argentino Juan Domingo Peròn. Lo spettacolo firmato da Massimo Romeo Piparo presenta per la prima volta in italiano il celebre musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita di Evita.

La cantante milanese debutta quindi su un palcoscenico in un musical in cui la classe e la suggestione della sua voce, tanto amata dal pubblico incontrano una figura di grandissimo spessore come Evita Peròn, entrata nell'immaginario collettivo popolare con le sue luci e le sue ombre, personaggio complesso e affascinante dalle mille sfaccettature. Accompagnata dall'orchestra dal vivo, Malika Ayane si troverà faccia a faccia con questa icona di carisma e determinazione, in un musical sofisticato e curatissimo, che fa dell'intensità la sua carta vincente.