Luca De Filippo, tutta la sua Napoli per l'ultimo saluto

Tutta Napoli, compreso l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano , si è data appuntamento alla cerimonia laica organizzata presso il Teatro Argentina di Roma per dare l'ultimo saluto a Luca De Filippo . Da Aurelio De Laurentiis a Toni Servillo , da Luciano De Crescenzo a Marisa Laurito a Carlo Giuffrè . "Non ho parole - ha detto commossa Lina Sastri - forse Luca era stanco, come lo siamo tutti, di un mondo che non ci corrisponde".

"Era un grande ricercatore - lo ricorda Enzo Decaro - aveva l'entusiasmo di uno 'studente' del teatro, come quando recitò Moliére in napoletano". "Eravamo molto amici - aggiunge Vincenzo Salemme - abbiamo girato l'Italia insieme dal '77 al '92 in tournée, quando si facevano per otto nove mesi, come il militare. Aveva l'idiosincrasia per il convenzionale, amava l'originalità".

Per Sergio Assisi è "stato di grande ispirazione nei mesi in cui abbiamo lavorato insieme ad un film di Lina Wertmuller (presente ai funerali, ndr). Interpretava mio padre e mi ha regalato molti consigli per la vita e la carriera". A rendere omaggio a De Filippo anche l'ex presidente della Repubblica Napolitano arrivato insieme alla moglie Clio: "Era una grande persona ed un grande artista, completamente dedicato alla professione", a detto Napolitano. Tra gli altri anche il direttore del Teatro Stabile di Napoli, Luca De Fusco, il regista Paolo Sorrentino, Christian De Sica, Massimo Ghini, Lello Arena e Maurizio Casagrande.