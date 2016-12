Life, Robert Pattinson fotografa gli ultimi mesi di vita di James Dean

Robert Pattinson fotografa James Dean in "Life", il film che racconta l'amicizia tra il divo del cinema morto 60 anni fa e il fotografo Dennis Stock, interpretato dalla star di "Twilight". Un legame nato nel 1955, pochi mesi prima della morte dell'attore, in occasione di un servizio fotografico per la rivista Life. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film, in uscita l'8 ottobre. Nel cast anche Dean DeHaan, Ben Kingsley e Alessandra Mastronardi.